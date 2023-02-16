“الثقافة” تعيد طباعة كتاب “الحق العربي في حائط المبكى في القدس”

عزيزة علي

عمان – ضمن منشورات مكتبة الأسرة الأردنية/ مهرجان القراءة للجميع، أعادت وزارة الثقافة طباعة كتاب بعنوان “الحق العربي في حائط المبكى في القدس”، وهو تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم في العام 1930، الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

يقول الأكاديمي والمؤرخ الفلسطيني البروفسور وليد الخالدي؛ الذي كتب مقدمة للكتاب “إن هذا الكتاب يتضمن النص الرسمي الكامل لتقرير اللجنة الدولية، كما قدم إلى عصبة الأمم وووفق عليه مع الذيول التي نشرت في حينه، مشيرا إلى أن “أطماع الصهيونية بالقدس تتميز بطابع خاص عبرت عنه إسرائيل مرارا منذ حرب حزيران، بالإشار إلى أن الوضع الراهن (قابل للمفاوضة باستثناء القدس)، مشيرة بذلك إلى عزمها على البقاء في القدس بكاملها مهما كلف الأمر. ومعلوم أن الدول التي تؤيد إسرائيل في موقفها هذا تميل ميلا واضحا إلى معايرة إسرائيل في هذا المنحى، وهي لذلك تختلق الصيغ المتنوعة للمحافظة على جوهر الوضع الحالي في القدس”.

ويضيف الخالدي، أن الحجة الظاهرة التي تعتمد عليها إسرائيل بالنسبة إلى القدس، والتي تشكل المنطلق الظاهر للموقف المؤيد لها من قبل الدول الحليفة في هذا الموضوع، هي أن للقدس، خاصة للقدس “العربية”، حرمة فريدة في نظر اليهودية، وأن هذه الحرمة مما يجعل أطماع إسرائيل فيها أكثر عقلانية واستساغة. أما هذا الحرمة، فإذا كان من رمز يجسدها فهو في نظر العالم “حائط المبكى”، وهذه الرمزية بالذات هي ما تعتمد إسرائيل عليها لتبرير اغتصابها للقدس “العربية”، تمويها لأهدافها الحقيقية.

ويبين الخالدي أن قول “تمويها لأهدافها الحقيقية، جاء لأننا نعتبر أن الصهيونية إنما تستعمل الدين اليهودي والمشاعر الدينية بين غير اليهود من الغربيين استعمالا علمانيا واعيا لأثره الإعلامي والنفسي العميق، ونحن نميز بوضوح ورغم كل ما حدث ويحدث، بين الصهيونية واليهودية بل نعتبر هذا التمييز جزءا أصيلا من مجمل موقفنا القومي النظري أمام الاستعمار الصهيوني “بجناحيه اليهودي والأممي”، وجزءا أصيلا من مجمل استراتيجيتنا الكفاحية لمد هذا الاستعمار”.

أما عن أهداف إسرائيل الحقيقية في القدس، فيقول الخالدي؛ إن منبعها على الصعيد المعنوي المراقبة في شهر الإرادة العربية وتوريضها بانتزاع هذا الدرة اليتيمة من العرب، ثم أن القدس هي المفتاح الاستراتيجي للفضفة الغربية بأسرها لتوسطها الضفة، ولسيطرتها على طرق المواصلات الرئيسية بين قطاعي الضفة “منطقة الخليل في الجنوب ومنطقة نابلس في الشمال”، إضافة إلى سيطرتها على طريق النجدة الرئيسية إلى المشرق التي تصل الضفة الغربية بشرق الأردن عبر منطقة أريحا، هذا كله طبع إضافة إلى كون القدس العربية من أغنى الموارد الاقتصادية في البلاد نظرا لأنها قبلة الحجاج والسياح إلى الشرق الأدنى.

ويرى الخالدي، أنه مهما كانت الدوافع الحقيقية لموقف إسرائيل من القدس، فإن حجر الزاوية الإعلامي لهذا الموقف هو الاستناد إلى حرمة القدس في نظر اليهودية، تلك الحرمة التي يرمز اليها حائط المبكى كأثر قائم بجسدها، من هنا تبرز أهمية استقصاء الحقائق بالنسبة إلى الحائط وضرورة إيضاح الموقف العربي وحقوق الطرفين فيه.

وعن وعد بلفور في العام 1917، يقول الخالدي، إنه مع الانتداب البريطاني الذي تلاه والذي تضمن سكه نص هذا الوعد، فقد فتح آفاقا جديدة لم تكن الصهيونية لتحلم بها، وكان الفرض الرئيسي لنظم الانتداب خلق البيئة الملائمة للصهيونية لإرساء قواعدها في البلاد. أما الاستراتيجية الصهيونية حينذاك، فيمكن تلخيصها بعبارة واحدة (أحداث ثورة جذرية في الأوضاع الراهنة على جميع المستويات: أولا التوازن العددي “عن طريق هجرة اليهود”، ثانيا ملكية الأراضي الزراعية “عن طريق الزيادة المطردة لمساحة الأراضي التي في حوزتهم”، ثالثا الوضع الاقتصادي “عن طريق الاستيلاء على مرافق البلاد الحيوية”).

ويشير الخالدي إلى أن الصهيونية حاولت منذ البدء أن تقلب الوضع الراهن بالنسبة إلى الأماكن المقدسة وركزت جهودها لهذه الغاية على حائط المبكى. ولم يكن للصهيونية حينذاك العنفوان الذي لها اليوم لذلك لم تكن وسائلها الجرارات التي تزيل بها الآثار العربية من أسسها بين عشية وضحاها. كذلك كان المشرفون على الأمر من العرب في فلسطين مرهفي الحسن حيال الأساليب التدريجية التي عمدت إليها الصهيونية لتغيير الوضع الراهن عند الحائط.

وعن الأساليب التي اتخذها اليهود، فهي، كما يراها الخالدي، اتخذت صفة جلب الكراسي والمصابيح والستائر من قبل المصلين اليهود على غير عادتهم السابقة، ووضع هذه الأدوات أمام الحائط حتى يحدثوا سابقة تمكنهم من التقدم إلى الادعاء بحق ملكية الأرض التي يضعون هذه الأدوات عليها، ما جعل العرب ينتبهون إلى هذه الحيلة وأخذوا بالاحتجاج لدى الحكومة المنتدبة على هذا الخرق للوضع الراهن، وبتعبئة الرأي العام الفلسطيني للتصدي له.

ويتابع الخالدي؛ دارت مخابرات مطولة بين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وحكومة الانتداب ابتدأت في 19 شباط 1922، واستمرت دون انقطاع تقريبا حتى 1929، عندما أدى التوتر عند الحائط إلى انفجار عربي مسلح ضد الجوالي اليهودية في القدس وغيرها من المدن الفلسطينية ردا على المؤامرة الصهيونية على حائط المبكى أو “البراق”، كما يعرفه الفلسطينيون. وتعود هذه التسمية إلى الدابة التي امتطاها النبي محمد عند إسرائه والتي ربطها في حلقة داخل غرفة في الحائط تعرف بمسجد البراق.

ويوضح الخالدي، أن بريطانيا كانت كلما اشتد الضغط العربي تأمر اليهود برفع الأدوات وكان اليهود ينصاعون لهذه الأوامر مؤقتا، ثم لا يلبثون أن يعيدوا الكرة فتزداد النقمة العربية من جديدة، وتتكرر الأزمة إلى أن وقع انفجار 1929، الذي ذكر سابقا، وعلى إثر الاضطرابات التي وقعت العام 1929، انطلاقا من التوتر حول البراق، أرسلت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق تعرف بـ”لجة شو”، نسبة إلى رئيسها. ولقد أوصى شو في ما أوصى به، بإرسال لجنة خاصة للتحقيق في حقوق العرب واليهود في البراق بالذات، وتقدمت الحكومة البريطانية من مجلس عصبة الأمم طالبة الموافقة على تأليف لجنة لهذا الغرض.

ويواصل الخالدي، وصلت اللجنة الدولية إلى القدس في 19 حزيران (يونيو) 1930 وأقامت فيها شهرا بكامله عقدت فيه 23 جلسة اتبعت خلالها الأصول القضائية المعهودة في المحاكم الانجليزية واستمتعت، إضافة إلى ممثلي الطرفين الرسميين، إلى 52 شاهدا استدعى 21 منهم اليهود و30 منهم العرب، وأبرزت أثناء الجلسات 61 وثيقة أو مجموعة من الوثائق، منها 35 وثيقة قدمها اليهود و26 وثيقة قدمها العرب.

ويذكر الخالدي، أن الفريق العربي دافع عن حقه في القدس حينذاك، ما يثير الإعجاب ويدل على مستوى رفيع من التصرف المسؤول، والإدراك العميق لمغزى المقدس ولرمزيتها في أعين العرب والمسلمين، ولقد حشد القادة الفلسطينيون للمثول أمام اللجنة العديد من رجالات البلاد ذوي الاطلاع الواسع على أصول الوضع الراهن للأماكن المقدسة من الناحيتين التاريخية والقانونية، نذكر منهم السادة أمين عبدالهادي، وأمين التميمي، وفخري الحسيني، والشيخ حسن أبو السعود، والشيخ رابغ الدجاني، كما دعا للشهادة العديد من الشخصيات الإسلامية والعربية البارزة، على رأسهم محمد علي باشا، وأحمد زكي باشا، كذلك مثلت في اجتماعات اللجنة جميع الأقطار العربية والإسلامية في العالم، بما في ذلك بلاد المغرب وإيران والهند وإندونيسيا.

وقد انتهت اللجنة الدولية، كما يقول الخالدي، من وضع تقريرها في 1 كانون الأول (ديسمبر) 1930، وحازت استنتاجات اللجنة موافقة الحكومة البريطانية وموافقة عصبة الأمم، فأصبحت وثيقة دولية في غاية الخطورة، أما خلاصة استنتاجات اللجنة، فهي أن حائط المبكى بالذات أثر إسلامي مقدس وأنه بكل حجر ومدماك فيه، طولا وعرضا، بما فيه الرصيف المقابل والمناطق الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة، ملك عربي ووقف إسلامي خالد، وأن لا حق إطلاقا وشمولا لليهودية في ملكية أي ذرة من ذراته، وأن كل ما لليهودية علينا هو “حق” الزيارة إلى الحائط ليس إلا.