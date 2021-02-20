الثقافة” تنعى الراحل تيسير النجار

عمان- الغد– نعت وزارة الثقافة الشاعر والكاتب الصحفي تيسير النجار الذي توفي صباح اليوم الجمعة 19 شباط عن عمر ناهز اشادسة والأربعين عاما.

وكان الراحل عمل صحفيا في يومية الدستور ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وصدر له في الشعر “خروج مؤقت” و”الخروج من تفاحة نيوتن”.. مقالات فلسفية، وهو من المهتمين بالوثيقة التي تتعلق بالمخطوطات الأدبية والتراجم.

اشتغل على عدد من المخطوطات، ومنها: الاعمال الشعرية الكاملة للراحل ادوارد حداد ، والاعمال النثرية لادوارد حداد ورسائل تيسير سبول والقول النقدي في رواية “انت منذ اليوم” ومائة شهادة في الرواية، واوراق مجهولة للاديب الراحل مصطفى الفواخيري، ورسائل نازك الملائكة، ومؤلفات عيسى الناعوري.

وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين، ونقابة الصحفيين الأردنيين.