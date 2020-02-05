“الثقافة” تهدي مكتبتي الاسكندرية وجامعة الدمام 100 كتاب من إصداراتها

عمان– قدمت وزارة الثقافة نحو 100عنوان من إصدارتها لمكتبة الإسكندرية، ومكتبة جامعة الدمام السعودية تقديرا لدورهما الثقافي التنويري، وذلك مع نهاية فعاليات معرض القاهرة للكتاب الذي شاركت به الوزارة ضمن جناح خاص، واختتمت فعاليات دورته الـ 51 أمس الثلاثاء في العاصمة المصرية.

وقال مدير الدراسات والنشر في الوزارة مخلد بركات لوكالة الأنباء الأردنية( بترا)، إن هذه الخطوة من قبل الوزارة جاءت بهدف وضع الإصدارات الأردنية في متناول القارئ والزائر العربي لهذه المكتبات المهمة، والتعريف بالمنجز الابداعي للكاتب الأردني.

وأضاف ان الإصدارات توزعت ما بين الرواية والقصة، والشعر والتاريخ، وكتب الأطفال، وغيرها، إضافة إلى منشورات الوزارة ضمن مشروع المدن الثقافية، وسلسلة كتاب الشهر.

وكانت فعاليات معرض القاهرة للكتاب انطلقت في 22 من شهر كانون الثاني الماضي، وشهد مشاركة العديد من دور النشر الأردنية والعربية.

(بترا)