الثلاثاء.. انخفاض الحرارة ومنخفض جوي من الدرجة الأولى الأربعاء

عمان – الغد- يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، نهار الثلاثاء، وتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، بحيث يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، وتنتشر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، حسب موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة في مُعظم الأوقات.

في حين يكون الطقس، ليلًا، بارداً في مختلف المناطق.

أما يوم الأربعاء، فأوضح “طقس العرب” أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، نهارًا، وتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، حيث يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد، وتنتشر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

بينما تتأثر المملكة، ليلًا، بمنخفض جوي من الدرجة الأولى، حيث تهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من جنوب وشرق المملكة، ولا يستبعد هطل زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية الشاهقة خاصة جنوب المملكة.