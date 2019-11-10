الثلاثي عبد الرحمن وفيصل والتعمري يلتحقون بمعسكر “النشامى” غدا – صور

عمان – الغد – تكتمل صفوف “النشامى يوم غد الاثنين، بالتحاق الثلاثي بهاء عبد الرحمن وبهاء فيصل وموسى التعمري بمعسكر النشامى المغلق الذي بدأ امس السبت.

وفي ذات الاتجاه، ينتظر ان يكتمل وصول وفد المنتخب الاسترالي الى العاصمة عمان مساء اليوم، قبل ان تبدأ تدريبات الفريق الضيف غداً.



ويكثف ” النشامى” ، تحضيراته الفنية والبدنية، استعداداً لمواجهة نظيره الاسترالي عند السادسة مساء الخميس المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني، ضمن تصفيات مونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023.

واجرى النشامى تدريباً صباح اليوم الاحد على ملعب خريبة السوق، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبمشاركة (23) لاعباً من قائمة الـ(26) التي استقر عليها الجهاز الفني مؤخراً لمواجهتي استراليا والصين تايبيه ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة.

وركز التدريب على العديد من الجمل التكتيكية والفنية، فيما خضع يوسف الرواشدة الى تمارين خاصة باشراف الجهاز الطبي، بعد اصابته بالعضلة الضامة، بانتظار المزيد من الفحوصات للتأكد من جاهزيته لخوض مواجهة الخميس.

وتضم قائمة النشامى للقاء استراليا ثم مواجهة الصين تايبيه (19) الحالي، كل من: عامر شفيع، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، انس بني ياسين، براء مرعي، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، احسان حداد، محمد الدميري، سالم العجالين، محمد بني عطية، خليل بني عطية، نور الروابدة، احمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، احمد عرسان، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت، عبدالله العطار وبهاء فيصل.

ويحتل النشامى وصافة المجموعة، برصيد (7) نقاط، مع صدارة استراليا للترتيب بـ9 نقاط، فيما تستقر الكويت في المركز الثالث بـ(4)، مع بقاء نيبال رابعاً بـ3، ومنتخب الصين تايبيه اخيراً خالي الوفاض.

ويتأهل بطل كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، الى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، مع ضمان مشاركتها في النهائيات الآسيوية 2023 في الصين.