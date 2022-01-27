الثلوج تؤجل تدريبات أندية المحترفين استعدادا للموسم الجديد

مهند جويلس

عمان – أثرت الموجة القطبية التي دخلت المملكة أول من أمس، على استعدادات أندية المحترفين للموسم الجديد، إذ قامت غالبية الأندية بتأجيل التدربيات لمدة يومين حرصا على سلامة اللاعبين.

ودخلت الموجة القطبية عصر الأربعاء إلى المملكة، واستمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، وأدت إلى تساقط الثلوج بغزارة في غالبية المحافظات والمناطق التي يزيد ارتفاعها على 700 م، مما أدى إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية، وفتحها من قبل الجهات المختصة، والسير عليها بحذر شديد.

ولم تتوقف تدريبات فريق الفيصلي استعدادا للموسم الجديد، إذ يقيم معسكرا تدريبيا في محافظة العقبة جنوب المملكة، والتي لم تتأثر بالموجة القطبية على الإطلاق، وهو ما ينطبق على تدريبات فريق شباب العقبة، الذي بدأ تدريباته للموسم أمس، بعد أن أعلن عن صفقاته الجديدة مؤخرا.

وتستعد أندية المحترفين لمنافسات الموسم الكروي الجديد، بدءا من بطولة الدرع التحضيرية، والتي ستنطلق في الرابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) المقبل، وستقام بنظام المجموعات بمشاركة جميع أندية المحترفين.

وقال المدير الإداري لفريق الوحدات محمد جمال، إن الجهاز التدريبي يمنح اللاعبين عادة راحة يوم الجمعة من كل أسبوع، إلا أن الموجة الثلجية أجبرت الفريق على إلغاء تدريب يوم أمس أيضا، وذلك حفاظا على سلامة اللاعبين.

وبين جمال لـ “الغد”، أن تدريب الفريق الأخير كان صباح الأربعاء، وذلك قبل دخول الموجة القطبية، مؤكدا بأن إلغاء التدريب ليوم أمس الخميس، جاء لكون اللاعبين يحضرون إلى التدريبات بسياراتهم الخاصة، إضافة إلى أن الطرق غير مهيأة لحضورهم إلى مقر تدريبات الفريق في غمدان.

وأضاف: “لم تؤثر علينا الثلوج استعدادا للموسم الجديد، لكننا تأثرنا بغياب لاعبي المنتخب الوطني والرديف في الفترة الحالية، علما بأن الفريق سيشارك بدوري أبطال آسيا للموسم الثاني على التوالي، ومع بداية الشهر المقبل سيتواجد جميع اللاعبين في التدريبات بقيادة المدرب البرازيلي الجديد جورفان فييرا، والذي من المتوقع أن يصل غدا إلا إذا تأخر موعد قدومه بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة”.

من جانبه، لفت المدير الفني لفريق الجزيرة عامر عقل، إلى أن الجهاز الفني خطط في الفترة الماضية، لإراحة اللاعبين لمدة يومين، بعد أن بدأ الفريق تحضيراته في الثامن من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن العاصفة الثلجية مكنته من إيقاف تدريبات الفريق مؤقتا.

وأكد عقل أن الجو غير المناسب حال دون إجراء تدريبات الفريق يوم أمس واليوم، إضافة إلى تقديم موعد المباراة الودية مع الصاعد الجديد لدوري المحترفين مغير السرحان إلى يوم الثلاثاء الماضي بدلا من الخميس، بسبب الحالة الجوية المتوقعة، وهي المباراة التي انتهت نتيجتها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتابع: “اتفقنا مع فريق الوحدات على إقامة مباراة ودية يوم الاثنين المقبل، ولم تتأكد إقامتها من عدمها لغاية اللحظة، وحرصنا في المباراة الودية أمام مغير السرحان على مشاهدة اللاعبين الشباب في الفريق، والذين تم ترفيعهم مؤخرا للفريق الأول، ولدينا مواجهة ودية مع سحاب الخميس المقبل، ومن المتوقع أن نغادر مطلع الشهر المقبل إلى محافظة العقبة، لإقامة معسكر تدريبي هناك، يتخلله عدد من المباريات الودية”.

وأشار المنسق الإعلامي لفريق شباب الأردن حسام صوافطة، إلى أن الفريق حرص على إقامة التدريب أول من أمس الأربعاء عند العاشرة صباحا على ملعبه في غمدان، وذلك قبل دخول الموجة القطبية إلى المملكة.

وبين صوافطة أن وجود عدد من لاعبي الفريق خارج محافظة العاصمة، أجبر الفريق على إقامة التدريب في وقت مبكر، لكي يتدرب اللاعب مع الفريق ويعود إلى منزله دون أن يتضرر من آثار المنخفض الجوي.

وواصل: “تم منح اللاعبين راحة ليوم أمس واليوم، على أن تستأنف التدريبات يوم غد استعدادا للموسم الجديد، وذلك بحسب الحالة الجوية المتوقع بأن تتحسن مع الساعات المقبلة، والفريق ستكتمل صفوفه بداية الشهر المقبل، بانضمام اللاعبين الأجانب للفريق”.

إلى ذلك، بين رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أن تدريبات الفريق تأجلت رغم عدم تساقط الثلوج على قرية الصريح في مدينة إربد، إلا أن الجهاز الفني ارتأى أن يتم تأجيل التدربيات والعودة غدا من جديد لاستئنافها.

وبين العجلوني أن صعوبة حضور عدد من اللاعبين من خارج المنطقة ومن مختلف المحافظات، حال دون إقامة التدريبات يوم أمس، مؤكدا بأن معنويات فريقه عالية بعد العودة من جديد لأندية الكبار.