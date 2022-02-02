الثلوج تزور الأردن الجمعة القادمة وانخفاض ملموس على الحرارة

تتأثر المملكة يوم الجمعة القادمة وفق ما قالته إدارة الأرصاد الجوية بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمةً ًومغبرة في شرق وجنوب شرق المملكة، مع سقوط زخات من المطر بين الحين والاخر في الأجزاء الغربية من المملكة.

كما يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية زخات من الثلج على فترات، وتدريجيا اعتبارا من ساعات المساء المتاخرة تشتد الهطولات وتمتد لتشمل اغلب المناطق وتكون غزيرة احيانا في وسط وجنوب غرب المملكة، وتسود رياح تتجاوز سرعتها حاجز 60 كم بالساعة.