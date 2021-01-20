الثلوج تغطي الشوبك

حسين كريشان

الشوبك – غطت ثلوج مساء اليوم الاربعاء ، لواء الشوبك بمحافظة معان، وأغلقت عددا محدودا من الطرق الفرعية، قبل أن يعاد فتحها من قبل الأجهزة المعنية.

وشهدت المنطقة تراكمات للثلج على مساحات واسعة وصلت سماكته في بعض المناطق ١٥ سم، حيث غطى الثلج الجبال والمنازل والسيارات.

فيما شهدت مختلف مناطق محافظة معان تساقطا غزيرا للامطار والبرد ، خاصة في مناطق لواء الحسينية وقرى النعيمات ورأس النقب ومدينة معان .

وقال رئيس بلدية الشوبك عادل الرفايعه إن كوادر البلدية وآليات الأشغال العامة ومنذ بدء تساقط الثلوج العمل على إعادة فتح الطرق المغلقه وكذلك تقديم المساعده لكافة المواطنين في مثل هذه الظروف الجوية.