الثلوج تغفو على أكتاف المحميات الطبيعة في الأردن

في مشهد مهيب، تزينت محميات المملكة الجبلية ( محمية ضانا للمحيط الحيوي ومحمية غابات عجلون ومحمية غابات دبين ) باللون الأبيض، بعد أن غطت قمم جبالها الثلوج وكشفت جانباً من جمالها الفطري.

والتقطت كوادر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة العاملة في هذه المحميات، صوراً وثقت جمال الطبيعة وألقها في المحميات الطبيعية ذات الطبيعة النادرة الجبلية والخضراء.

وتظهر المحميات وهي مكسوة بالثلوج بأبها حلة، وهي تقبع وادعة على قمم الجبال في مناطق مختلفة في المملكة، بينما تغفو الثلوج على أكتافها وكأن هذه الثلوج تزينت بروعة المحميات وطبيعة أرضنا الخلابة.

واستمرت كوادر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية وعلى امتداد وطننا الغالي بالعمل طيلة الأيام السابقة، وتنفيذ الجولات التفتيشية للحرص على صحة وسلامة النظم الحيوية في المحميات من نباتات وطيور وحيوانات فريدة، والتأ:د من عدم حدوث أي طارئ قد يؤثر على هذه الحياة الفريدة في المحميات الطبيعية التي تعتبر كنزا وطنيا وإرثا عالميا طبيعياً.

وهذه بعض الصور التي اخترناها لكم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي حبانا الله بها في أردننا الجميل، وبثلوج الخير التي رسمت على وجوه الأردنيين ابتسامة ونثرت على محمياتنا رداءاً أبيض.