الثلوج تغلق طرقا في الطفيلة والأجهزة المعنية تعمل على فتحها (صور)

فيصل القطامين

الطفيلة- بدأ تساقط الثلوج في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في مرتفعات القادسية والرشادية وغرندل وابو بناء والعيص، بمحافظة الطفيلة، في الوقت الذي أغلقت فيه الطرق وفتحت عدة مرات بسبب استمرار تساقط الثلوج.

ورافق تساقط الثلوج هطول مطري غزير في عدد من المناطق وضباب كثيف قلل من مدى الرؤية الأفقية، وخفف من حركة السير على الطرقات.

وقامت فرق الطوارئ في مديريات الأشغال العامة في الطفيلة وبصيرا والبلديات مزودين بعدد من الآليات بفتح الطرق إلا أن استمرار الثلوج ساهم في غلقها عدة مرات.

وقال مدير الأشغال العامة في الطفيلة المهندس عمار الحجاج إن الثلوج بدأت تتراكم على طرق في القادسية والرشاددية وتلعة حسين وعين البيضاء والعيص، فيما تعمل آليات الأشغال العامة على فتحها بين الحين والآخر.

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