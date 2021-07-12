الثنائي “التميمي” يفوزان ببطولة الزوجي التنشيطية الثالثة المفتوحة

عمان – الغد – فاز الثنائي شادي وسنان التميمي في بطولة الزوجي التنشيطية الثالثة المفتوحة التي نظمها نادي التنس الاردني على ملاعبه في مدينة الحسين للشباب، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي محمد حجير واحمد الحمصي، والتي اقيمت برعاية رجل الاعمال مروان حمدان.

وفي منافسات الزوجي المختلط، فاز أحمد الحمصي ونورا الحمود بالمركز الاول،وشادي التميمي وميرفت يبرك بالمركز الثاني.

وفي نهاية البطولة، قام راعي الحفل حمدان والمهندس احمد القدومي رئيس نادي التنس بتسليم كأس المركز الأول للثنائي التميمي وكأس المركز الثاني حجير والحمصي، وللزوجي المختلط الحمصي والحمود والمركز الثاني التميمي وبيرك وثمن م.القدومي مشاركة الجميع والتفاعل مع نشاطات النادي.

وحضر محمود الكيلاني مدير الأندية في مديرية شباب العاصمة جانبا من البطولة، وأنتهز رئيس النادي هذه الفرصة لتكريم الكيلاني تقديراً لجهوده في خدمة الاندية، وقدم رئيس النادي درع النادي تكريماً لراعي البطولة.