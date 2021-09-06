الثورة السوري يقلب الطاولة على بيروت اللبناني بـ “سلة” الأندية العربية

خالد العميري

عمان – واصل فريق نادي الثورة السوري عروضه القوية في الدور التمهيدي لبطولة الأندية العربية للسيدات لكرة السلة في نسختها 22، بفوزه على فريق نادي بيروت اللبناني بنتيجة 72-69 (الشوط الأول 31-41)، في لقاء جمعهما مساء الاثنين على الصالة الرياضية لنادي شباب الفحيص، فيما تغلب فريق النادي الأرثوذكسي على نادي رياضة المرأة القطرية بنتيجة 94-44 (النصف الأول 47-26).

وتستأنف مباريات الدور التمهيدي للبطولة التي تقام فعالياتها على صالة نادي شباب الفحيص الثلاثاء، حيث يلعب رياضة المرأة القطرية مع النادي الثورة السوري عند الساعة الخامسة مساء، تليها مواجهة القمة بين بيروت اللبناني وشباب الفحيص الساعة السابعة مساء.

الثورة السوري 72 × بيروت اللبناني 69

أسند مدرب بيروت اللبناني عزت اسماعيل مهمة صناعة الألعاب إلى ميرامار المقداد وساندتها عايدة باخوس وليان فارس حول القوس، فيما تولت المحترفة الأميركية مونيل ريد مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين إلى جانب موطنتها براندي هارفي، فيما اعتمد مدرب الثورة السوري عبدالله كمونة على المحترفة الاميركية تشلسي شامبرت في ضبط الإيقاع بدعم من نورا بشارة وجيسيكا حكيمة حول القوس، مع تواجد اليسيا ماكاريان إلى جانب المحترفة الأميركية سانيتا جوردان تحت السلتين.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين مع دخولهما سريعا إلى أجواء اللقاء، فضلا عن سرعة الأداء والرقابة اللصيقة على مفاتيح اللعب لكلا الفريقين، فاعتمد الفريق اللبناني على إيصال الكرة إلى براندي هارفي ومونيك ريد في ظل التحول الهجومي السريع، سواء من ميرامار أو باخوس، فيما اعتمد الثورة السوري على تصويبات شامبرت من خارج القوس، مع صلابة بيروت اللبناني في تأمين منطقته الخلفية، قبل أن يتحسن الأداء السوري قليلا، لكن التبديلات المتعددة للمدرب عزت منحت بيروت أفضلية التقدم في نتيجة الفترة الأولى (19-10).

واستمر الطابع الدفاعي القوي من جانب لاعبات الفريقين في الربع الثاني، وتنوع الأداء من الدفاع الضاغط إلى دفاع الزون ثم دفاع “مان تو مان”، قبل أن يقوم بيروت اللبناني بتدوير الكرة وايجاد اللاعبة المناسبة للتصويب من خارج القوس، ثم ساهمت “المداورة” بين لاعبات الفريق اللبناني بتذليل الفارق، قبل أن تسجل ساندرا نجم ثلاثية منحت بيروت أفضلية التقدم بفارق 10 نقاط مع نهاية الشوط الأول (41-31).

ومع غياب اللاعبة عايدة باخوس عن صفوف بيروت اللبناني في الربع الثالث، تواصل الأداء الدفاعي من جانب الفريقين، وانخفضت نسبة التسجيل مع تسرع اللاعبات في اصطياد السلتين، فيما طغى الأداء الفردي على شكل أداء بيروت خاصة من قبل المحترفة مونيك ريد، فيما اتسم أداء لاعبات الثورة السوري نورا بشارة واليسيا ماكاريان والمحترفتين جوردان وشامبرت بالقتالية، ليتعادل الفريقين (50-50)، قبل أن تصطاد ليال فارس سلة الثورة، لتمنح فريقها بيروت اللبناني أفضلية التقدم بفارق 3 نقاط في النتيجة الإجمالية (53-50) رغم تفوق الثورة السوري في نتيجة الفترة الثالثة (19-12).

ارتفع منسوب الإثارة في الفترة الأخيرة مع تبادل الفريقين عملية التسجيل من كافة المساحات، وتمكن الثورة السوري من فرض نتيجة التعادل في أكثر من مناسبة بفضل الثلاثيات الدقيقة لنورا بشارة، فيما اعتمد مدرب بيروت اللبناني على عايدة باخوس وميرامار المقداد لقيادة تحركات المحترفتين مونيك ريد وهارفي، التي غادرت بالاخطاء الشخصية الخمسة، قبل أن تشتعل المباراة في اللحظات الحامسة وتتحول إلى سجال تهديفي مشترك، قبل أن تتمكن المحترفة الأميركية شامبرت من تسجيل ثلاثية مع رميتين حرتين لمواطنتها جوردان، رجحت كفة الثورة لحسم اللقاء بنتيجة (72-69).