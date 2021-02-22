الثوم المعمر.. مثمر ومبهر

عمان- نبات الثوم المعمر العشبي المخفي في المروج العشبية والجبال، يتميز بتعدد استخداماته، ويعود أصله لدول آسيا الوسطى. يساعدنا الثوم المعمر الغني بعناصره الغذائية على الحفاظ على بشرة شابة وعظام قوية وجهاز هضمي صحي، وغيرها الكثير.

كنز مخفي: ينمو هذا النبات العطري من جذر يشبه البصلة وهو أصغر نبات في فصيلة البصل. تخرج منه أوراق رفيعة لتصل إلى طول 30 سنتيمترا مع أزهار مستديرة زهرية وأرجوانية اللون تزهر في بداية الربيع عادة تكون أولى الأزهار التي تزهر في حديقة مطبخي حتى إنها تسبق زهر الكرز.

يعد الثوم المعمر من أفضل النباتات المرافقة للأزهار والخضروات، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من الكبريت ويستخدم أحيانا كمبيد حشري. يضفي النبات هذا منظرًا رائعًا على الحديقة ويساعد على الحد من مشكلة تعرية التربة.

يعد الثوم المعمر من أفضل النباتات المرافقة للأزهار والخضروات، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من الكبريت ويستخدم أحيانا كمبيد حشري. يضفي النبات هذا منظرًا رائعًا على الحديقة ويساعد على الحد من مشكلة تعرية التربة. كنز صحي ومحسن للمزاج: يعمل النبات الذي يتميز بكونه مضادًا للبكتيريا والفيروسات والفطريات، كمضاد حيوي في قتل الميكروبات الضارة، ويساعد على علاج العدوات الفطرية.

يحتوي الثوم المعمر أيضا على كميات قليلة من فيتامين K الذي يعد ضروريا لكثافة العظام وقوتها. ويحتوي أيضا على مادة الفولات التي توجد في حمض الفوليك وتعمل على الحد من العيوب الخلقية. يحتوي الثوم المعمر أيضا على أنواع معينة من الكاروتينات، والتي يعتقد أنها تساعد على تقليل عمليات الأكسدة الضارة في العيون، والتقليل من فرصة الإصابة بالساد (إعتام عدسة العين) وبالتالي تحسن عملية الرؤية.

يسهم البوتاسيوم الموجودة في هذا الثوم المعمر في تعزيز صحة القلب، كما يقلل المركب العضوي أليسين من مستويات الكولسترول. ويسهم في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. الرجال الذين يتناولون الخضروات التي تنتمي للفصيلة الثومية والغنية بمركبات الكبريت العضوية، يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستات.

ويحتوي الثوم المعمر على الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي في عملية النوم وحركة العضلات وعملية التعلم والذاكرة.

يحتوي الثوم المعمر أيضا على كميات قليلة من فيتامين K الذي يعد ضروريا لكثافة العظام وقوتها. ويحتوي أيضا على مادة الفولات التي توجد في حمض الفوليك وتعمل على الحد من العيوب الخلقية. يحتوي الثوم المعمر أيضا على أنواع معينة من الكاروتينات، والتي يعتقد أنها تساعد على تقليل عمليات الأكسدة الضارة في العيون، والتقليل من فرصة الإصابة بالساد (إعتام عدسة العين) وبالتالي تحسن عملية الرؤية. يسهم البوتاسيوم الموجودة في هذا الثوم المعمر في تعزيز صحة القلب، كما يقلل المركب العضوي أليسين من مستويات الكولسترول. ويسهم في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. الرجال الذين يتناولون الخضروات التي تنتمي للفصيلة الثومية والغنية بمركبات الكبريت العضوية، يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستات. ويحتوي الثوم المعمر على الكولين، وهو عنصر غذائي أساسي في عملية النوم وحركة العضلات وعملية التعلم والذاكرة. كنز جمالي: يسهم الثوم المعمر في تعزيز نضارة البشرة، وذلك نتيجة البيتاكاروتين، وهو مضاد أكسدة يوجد في هذا النبات السحري.

ويسهم الثوم المعمر أيضا في معالجة حب الشباب كون فيتامين (C) يسهم في مكافحة علامات التقدم بالعمر وفي معالجة العدوات الفطرية. يعمل قناع الثوم المعمر للوجه كمرطب فعال ويعالج جفاف البشرة. أما حمام زيت الثوم المعمر، فيساعد على علاج جفاف الشعر والتقصف وتقوية بصيلات الشعر.

ويسهم الثوم المعمر أيضا في معالجة حب الشباب كون فيتامين (C) يسهم في مكافحة علامات التقدم بالعمر وفي معالجة العدوات الفطرية. يعمل قناع الثوم المعمر للوجه كمرطب فعال ويعالج جفاف البشرة. أما حمام زيت الثوم المعمر، فيساعد على علاج جفاف الشعر والتقصف وتقوية بصيلات الشعر. كنز شهي: طعم الثوم المعمر اللاذع يجعله من النباتات المشهورة في عالم الطهي. يضيف الثوم المعمر النكهة للبيض والجبنة والكاري والصلصات والشوربات. يمكن تنكهة المشروبات المنعشة في الصيف بإضافة قطع من أوراق الثوم المعمر الطازجة، يمكن أيضا تزيينها بأزهار الثوم المعمر.

وتعد نكهة الثوم المعمر شبيهة جدا بنكهة حبوب الفلفل الأسود مع نكهة خفيفة من البصل، ويستخدم في تزيين الشوربات كزينة. يمكن أيضا، تنكيه الخل الأبيض من خلال إضافة أزهار الثوم المعمر عليه، وستكون النتيجة مستخلص غني بنكهات الأزهار المنتشرة.

تجنب الثوم المعمر؟

الأشخاص الذين عليهم تجنب تناول البصل يجب عليهم أيضا عدم استهلاك الثوم المعمر. تناول كميات كبيرة منه قد يسبب عسر الهضم وآلام البطن.

شيلا شيث/ خبيرة طهي

مجلة “نكهات عائلية”