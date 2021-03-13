الجائحة ومهارات القرن الحادي والعشرين

وفاء الشنار

طيلة السنوات السابقة وأهل التربية والمشتغلون بها وعليها يتحدثون عن مهارات القرن الواحد والعشرين ويتدربون ويدربون المعلمين والمعلمات على هذه المهارات ويحاولون نقلها الى الطلاب ويفاخر بعضهم بأنهم نجحوا في تدريب الطلبة واكسابهم لها ، فهل حقاً نجحوا في ذلك؟ وهل امتلك الطلبة هذه المهارات؟

سؤال يستدعي الوقوف عنده طويلا لأن من أهم هذه المهارات (والتي تم تعريفها بمجموعة المهارات والقدرات اللازمة للنجاح والعمل في المستقبل ) وسأقوم هنا بسرد بعضها حتى يتمكن القارئ من التتبع معي للوصول الى اجابة شافية وافية للسؤال المطروح. فقد حاول علماء التربية وخبرائها من تحديد أهم المهارات وقسموها الى فئات شملت التعلم والابتكار ، الثقافة المعلوماتية والإعلامية والتكنولوجية، ومهارات العمل والحياة. وتضمنت الفئة الأولى مهارات التفكير الناقد والإبداعي والتفكير الحر والقدرة على البحث والتقصي والتعلم المتعمق وهي مهارة المنطق التحليلي وحل المشكلات المتراكبة والمعقدة..،

أما الثانية فهي تبحث في الاستخدام العلمي والعملي للتكنولوجيا والقدرة على الوصول الى المعلومة وتوظيفها والقدرة على تميز الصحيح منها بالإضافة الى فهم آليات البرمجة والقدرة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتفاعل معها بالشكل الأفضل. والثالثة تشمل المرونة والتكيف والمبادرة والقيادة والتوجيه الذاتي والمسؤولية والمساءلة والعمل الجماعي والتعاون وغيرها من المهارات التي يحتاجها المرء للنجاح في الحياة.

وعمد كثيرون الى إفراد مساحات من ساعات الدوام المدرسي لتدريب الطلبة على بعض هذه المهارات لا وبل استقدموا البرامج الجاهزة والمعدة وقدموها لطلبتهم وصمموا الأنشطة لتتواءم معها وكان الطالب ينخرط فيها إما رغبة وإما فضولا أو جبراً وقصراً .

وجاءت الجائحة مفاجئة لم تمهل احداً وقتاً للتحضير والاستعداد والذي لا يفترض أن يكون بعد كل هذا الاعداد والتدريب ، وجاء الامتحان الذي لابد منه واختبار مدى امتلاك الطلبة للمهارات اللازمة للتعامل مع الازمات والاعتماد على الذات ومدى اتقانهم لها وهنا لن اتطوع واتبرع بالإجابة فقد تفاوت الاداء بين المدارس وتنافست في بيان تفوقها وتميزها اثناء عملية التعلم عن بعد ، ولكن هل نجح الطالب فعلا في هذا الاختبار وهل ما شاهدناه أو سمعناه من تذمرٍ وتندرٍ للأهل حول وضع الدراسة ومقارنتهم بين التعلم عن بعد والتعليم الوجاهي وميلهم للأخير يُعد جواباً لما نطرح؟

إن الجائحة كانت ولا زالت تحدياً لجميع العاملين والمهتمين في مجال التربية والتعليم حيث لا نعلم طبيعة المستقبل الذي سيكون بعدها، فهناك من يتوقع بأن القادم هو العزلة وأن اجيال المستقبل ستعتاد على العزلة وأن عليها تعلم مهارات جديدة تساعدها على التأقلم والنجاح في عالم جديد يدور خلف الشاشات الذكية وهناك من يقول بأن الحياة ستعود كما كانت مع تغيرات طفيفة.

وكل واحد من اصحاب هذه التوقعات قد وضع مسوغاته ومبرراته والمهارات التي سيحتاجها الطالب. ولكن أعود الى سؤالي عنوان المقال لأعمل على تفكيكه وتفسيره ؛فقد ربطت بين الجائحة ومهارات القرن الواحد والعشرين وهنا للسؤال جزءان الاول : هل الطلبة يملكون فعلا هذه المهارات أم مارسوها دون ادرك ووعي بأهميتها وأهدافها ؟

والجزء الثاني هل استطاعوا أن يوظفوا هذه المهارات خلال الجائحة وخلال تعلمهم عن بعد ، هل كان الطلبة قادرين على البحث والتقصي والحصول على المعرفة لوحدهم دون تلقينٍ أو توجيهٍ دقيق ومفصل من المعلم وهل كانوا قادرين على استخدام التكنولوجيا أم استخدموها بالشكل البدائي البسيط الذي ينحصر في حضور الحصص واداء الواجب المنزلي ؟ هل اكتفى الطلبة بالقدر البسيط من العلم المقدم لهم أم طرحوا الأسئلة وناقشوا وحاوروا وتحدوا .

وهل بادروا لتقديم حلولا ونماذج جديدة لمجابهة المشاكل التي يمرون بها ؟ اسئلة كثيرة قد نطرحها ولكن لابد للجميع الوقوف عندها ومراجعتها ومراجعة الخطط التي تم اعدادها وآلية تنفيذها حتى نصل فعلا لإيجاد جيلٍ متعلم قادر على تعليم نفسه وقادر على حل مشكلاته وتقديم حلول لغيره ولمجتمعه وان يكون على وعي تام بدوره ومسؤوليته تجاه وطنه والعالم الاكبر . وعلينا جميعا ان نمد يد المساعدة وان نسخر الامكانيات لهم ليتعلموا ويبتكروا وان نستمع لهم ونصغي لما يقولون وان نبتعد عن الاسلوب التقليدي في التعليم حتى نضمن تعليما مستمرا مدى الحياة.