الجالية الأردنية في روسيا تحتفي بالأعياد الوطنية

موسكو – احتفل البيت الاردني في روسيا تحت رعاية السفير الأردني في موسكو أمجد العضايلة بالأعياد الوطنية والذكرى العشرين لعيد الجلوس الملكي ، بمشاركة عدد كبير من أبناء الجالية والطلبة الأردنيين في الجامعات الروسية.

وقال العضايلة في كلمة ألقاها بحضور طاقم السفارة الأردنية امس السبت ان ” اجتماع الأردنيين واحتفالهم بالمناسبات الوطنية في دول العالم يأتي تأكيدا على حبهم للوطن ودعمهم للقيادة الهاشمية”،مؤكدا الدور المهم الذي يلعبه المغتربون الأردنيون في الخارج في دعم التنمية في المملكة وإيصال رسالة الأردن العظيمة إلى العالم أجمع.

وأضاف ان الوطن وبالرغم من كل التحديات الاقتصادية والظروف التي تمر بها المنطقة حقق الإنجازات وقصص النجاح العديدة، مشيرا إلى إن الأردن يسير على الطريق الصحيح بحكمة جلالة الملك وصمود الشعب الأردني أمام الصعوبات.

وكان رئيس تجمع البيت الأردني في روسيا رجل الأعمال جمال عناب رحب بالحضور، مؤكدا وقوف أبناء الجالية مع القيادة الهاشمية.