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الجالية الأردنية في موسكو تؤازر منتخب “صقور الأردن”

منذ 5 ساعات

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عمان – الغد – تابع السفير الأردني في روسيا الاتحادية أمجد العضايلة لاعبي المنتخب الوطني لكرة السلة في معسكرهم التدريبي المقام حاليا في روسيا استعدادا لتصفيات كأس العالم.

وتساند الجالية الأردنية في موسكو “صقور” المنتخب الوطني لكرة السلة ضمن منافسات بطولة ودية ثلاثية يشارك بها أيضا المنتخب الإيراني، في إطار استعدادات المنتخبات الثلاثة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2019 لكرة السلة المقرر إقامتها في الصين من 31 الحالي إلى 15 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقامت الجالية الأردنية بمتابعة مباراة منتخب ” الصقور” يوم أمس أمام نظيره الروسي.
وسيلعب المنتخب الوطني مباراته الثانية في البطولة اليوم السبت في الساعة الخامسة مساء أمام المنتخب الإيراني الذي يلاقي روسيا بعد غد في ختام البطولة.

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