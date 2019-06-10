الجامعات.. فرصتنا الأخيرة

د. عامر الشعار*

يطل علينا بين الحين والآخر أشخاص يجهرون بانتقاص حقوقهم المدنية والسياسية، في حين أن هناك مجاميع بشرية ومن كافة الأطياف والمشارب دائمة الشكوى من حالة الانتقاص المذكورة بسبب وبلا سبب وكانهم يحملون أوزاراً يرمون بها حيثما استدعت مصالحهم.

السؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلاً تعاني الدولة من حالة فصام في تعاملها مع أبنائها؟ هل هناك انتقاص لحقوق افراد أو مجاميع بشرية على خلفيات إثنية أو عقائدية أو جغرافية أو سياسية؟

وإلا ما الذي نعنيه بالدولة المدنية، تكافؤ الفرص، العدالة والمساواة، هل هذه القيم مُغيبة فعلاً؟

تعتبر الجامعات محطة أساسية ومفصلية لاختبار قيم المواطنة، وعادة ما يشكل الأفراد وعيهم في هذه المرحلة من أعمارهم، وترسخ القناعات مما يراه الطلبة ومما يعايشونه فيها، فإذا رسخ لديه بأن الواسطة والمحسوبية هي التي أنقذته في دراسته فسيعيش حياته على ما عايشه، واذا ما كان الجد والاجتهاد هو طريقه فسيبقى عليه والعكس صحيح كذلك.

اليوم في جامعاتنا تيارات كثيرة واجتهادات عديدة، وتغيب الرؤية الشمولية ضمن الاستراتيجية العامة للدولة، ويدعي بعض الأشخاص أن هناك احتضانا وإيواء من قبل إدارات بعض الجامعات، وبأن بعض الإدارات تتعامل مع الطلبة بانحياز واضح وحتى مفضوح، فيما تتعامل بإقصاء وتهميش مع مجموعات أخرى، وتبقى الصورة مشوبة بالخلل والضبابية ما لم يثبت ذلك، أو يُنفى بالعمل الجاد في التواصل مع جميع الطلبة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

إن الجامعات هي فرصتنا الحقيقية لإعداد النشء للمواطنة الصالحة والانتماء الحقيقي، وبعيداً عن الادعاءات الباطلة أو المخاوف المبررة، فإننا مدعوون لأن نرسم سياسة واضحة ووطنية تُعنى بدحض كل الادعاءات وتقزيم كل المخاوف التي من الممكن أن تسيء أو تخدش لُحمتنا الوطنية، وهذا لن يتحقق الا بوضع سياسات واضحة تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية التي تحض على تساوي الفرص والعدالة والمساواة، وتشعر الطلبة بأن الجامعات وإداراتها تقف مع الجميع بدون تمييز أو محاباة، وبأن الجميع مدعوون لإعطاء أفضل ما لديهم كطلبة في سبيل جامعتهم ووطنهم، وإلا فإننا سنبقى في دائرة الندب والبكائيات التي تظهر بين الحين والآخر،

إن الجامعات قادرة على أن تبيد بذور أي فتنة قد تحدث لا سمح الله، وقادرة على وأد كل المحاولات التي تنتقص من عدالة دولتنا بانتهاجها نهجاً وطنياً مدنياً صادقاً لا مجال فيه للتهميش أو الإقصاء من جانب وبذات الوقت نهجاً عادلاً لا مجال به للاحتضان أو الرعاية، نهجاً تنعكس آثاره في قيم المواطنة الصلبة التي تتحطم عليها كل محاولات النيل من عدالة دولتنا.