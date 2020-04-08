الجامعة الأردنية: استمرار مبدأ ناجح راسب

عمان – قرر مجلس عمداء الجامعة الاردنية، وبناء على التوافق مع مجلس التعليم العالي في الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع الجامعات الحكومية اليوم الأربعاء، إنفاذ قراراته الصادرة في جلسته المنعقدة في السادس من نيسان.

وتضمنت القرارات إقرار مبدأ ناجح / راسب، واختياري لطلبة درجة البكالوريوس والدراسات العليا وفقاً لآلية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وبما يتوافق مع التشريعات المعمول بها، ويترك لكليتي الطب وطب الأسنان في المرحلة السريرية الأخذ بالقرار بهذا الخصوص .

كما تضمنت القرارات، التي أعلنتها الجامعة في بيان لها اليوم، ان تكون علامة الامتحان النهائي 50 بالمئة وعلامة تقييم أعمال الفصل 50 بالمئة لمرحلة البكالوريوس، وأن تكون علامة الامتحان النهائي 40 بالمئة وعلامة تقييم أعمال الفصل 60 بالمئة لطلبة الدراسات العليا، على أن يترك لعضو الهيئة التدريسية وبالتنسيق مع عميد الكلية ورئيس القسم المعني تقييم أعمال الفصل.

وترك موضوع معالجة الجانب العملي لعمداء الكليات إن وجد ذلك، وأن يطبق على مشروع التخرج قرار مجلس التعليم العالي رقم (88) المتعلق بهذا الخصوص، شريطة أن يطبق هذا القرار على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019 / 2020 كاستثناء.

–(بترا)