الجامعة الأردنية الأولى محلياً وفق تصنيف الويبومتركس

عمان-الغد- احتلّت الجامعة الأردنية المرتبة الأولى محليا والتاسعة عربيا وضمن أفضل 6% للجامعات المصنّفة على مستوى العالم، وحلّت الجامعة في المرتبة 734 متقدمة 50 مركز عن العام الماضي وذلك حسب تصنيف الويبومتركس لتصنيف الجامعات الذي تمّ إصداره مؤخراً من العام الجاري.

ويعد هذا التصنيف العالمي للجامعات هو أكبر تصنيف لتقييم الجامعات العالمية حيث يقوم بتصنيف 31000 مؤسسة تعليمية من أكثر من 200 دولة. ويصدر في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.

ويهدف ترتيب الويبومتركس إلى تعزيز الوصول المفتوح للمعرفة التي تنتجها الجامعة مركّزة على النوعية وكمية محتويات الموقع الالكتروني للجامعة. حيث يهتم التصنيف بشكل كبير في الوصول المفتوح والشفافية في تصفح محتويات موقع الجامعة، وعلى حجم وجودة منشوراتها الإلكترونية.

وتعتمد منهجية الويبومتركس على مؤشرين أساسيين وهما مؤشر تأثير الموقع الإلكتروني بنسبة 50% ومؤشر البحث العلمي بنسبة 50%. وللتفصيل، فإنّ منهجية الويبومتركس تعتمد على ثلاثة معايير وهي Visibility (50%) والذي يقيس عدد الشبكات الخارجية المرتبطة مع موقع الجامعة، Transparency (10%) والذي يقاس بعدد الباحثين الأكثر استشهاداً، بينما يقيس معيار التميز Excellence (%40) عدد الأوراق البحثية المنشورة في المجلات الأعلى استشهاداً.

والجدير بالذكر أنّ تصنيف الويبومتركس للجامعات ينشر منذ عام 2004 بواسطة Cybermetrics Lab، وهي مجموعة بحثية تابعة للمجلس الوطني الاسباني للبحوث (CSIC) ومقرها مدريد.