الجامعة الأردنية الأولى محليا في تصنيف التايمز

عمان– حلت الجامعة الأردنية في المرتبة الأولى محليا، و22 عربيا من أصل 10 جامعات أردنية و125 جامعة عربية شاركت في تصنيف التايمز للجامعات العربية، الذي صدر لأول مرة في شهر تموز الماضي للدول العربية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة في بيان اليوم الأحد، إن هذا الإنجاز سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة للجامعة على كافة الصعد والمستويات.

وأضاف ان الجامعة حققت انجازات عديدة في مختلف التصنيفات والتقييمات العالمية، منها الحصول على تقييم خمس نجوم في مجال التعلم الالكتروني من مؤسسة “كيو أس” البريطانية.

من جهته، بين مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة الدكتور منور التراكية، أن الجامعة الأردنية تميزت على مقياس تصنيف التايمز العربي للجامعات، عن نظيراتها المحلية في معايير التعليم والبحث العلمي والصورة العالمية، بينما حلت في المرتبة السادسة في معيار التعليم والمرتبة العاشرة في مجال البحث العلمي على المستوى العربي.

يذكر ان تصنيف التايمز للجامعات العربية يعتمد نفس معايير التصنيف العالمي له، وتشمل التعليم والبحث العلمي والاستشهاد بالأبحاث العلمية والمجتمع والصورة العالمية للجامعة، حيث ينبثق عنها ستة عشر مؤشر أداء.

يذكر أن الجامعة الأردنية تميزت بتخصصاتها العامة والدقيقة حسب تصنيف “التايمز” العالمي لتصنيف الجامعات والذي نشر في بداية آذار من هذا العام.-(بترا)