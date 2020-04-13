الجامعة الأردنية تؤجل انتخابات اتحاد الطلبة وتمدد للمجلس الحالي

تيسير النعيمات

عمان- قَّرر رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة وبعد الإستئناس برأي مجلس عمداء الجامعة تأجيل موعد إنتخابات إتحاد طلبة الجامعة لتنظم خلال الفصل الدراسي الأول القادم، كما قرر رئيس الجامعة التمديد لمجلس إتحاد الطلبة الحالي إلى حين تنظيم إنتخابات إتحاد الطلبة.

يشار إلى أن إنتخابات إتحاد طلبة الجامعة الأردنية كان من المقرر تنظيمها في ١٦ من الشهر الجاري، وقالت الجامعة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إنَّ قرار التأجيل جاء نظرا للظروف الحالية التي يعيشها الوطن والجامعات والتي يتعذر في ظلها إجراء الإنتخابات وبأن قرار التمديد لأعضاء اتحاد الطلبة الحالي جاء حفاظًا على استمرار الممارسة الديمقراطية وخدمة الطلبة بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة والكليات بما يخدم الجامعة وطلبتها.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالكريم القضاة حسب البيان حرص الجامعة على إستمرار تمثيل الطلبة من خلال التمديد لإتحاد الطلبة الحالي ليكون بوابة الطلبة الرسمية؛ للتواصل مع عمادة شؤون الطلبة والكليات وإدارة الجامعة بحيث ينقل صوت الطلبة ويعمل على خدمتهم من خلال تنظيم النشاطات والفعاليات التي تنمي وتدعم وتبني شخصيات الطلبة بما يخدم الوطن وقيادته الهاشمية الرشيدة لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

وشدد على أن التمديد وتحديد موعد قادم للإنتخابات يأتي ضمن الحرص الشديد لاستمرار الممارسة الديمقراطية للطلبة، باعتبارها ثابتًا من ثوابت الوطن والدولة الأردنية.

وأشار عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود حسب البيان إلى أن إتحاد الطلبة يمثل القلب النابض بالممارسة الديمقراطية للطلبة بكل حرية ومسؤولية وانضباط لما يقوم به الإتحاد من تواصل وتفاعل مع الطلبة ونقل صوتهم لعمادة شؤون الطلبة وبالتالي للجامعة.

وبين أنَّ تحديد موعد الإنتخابات والتمديد للإتحاد الحالي يُجذِّر الدور الريادي للجامعة في بناء الإنسان الأردني المنتمي لوطنه والمعتز بقيادة جلالة الملك المعظم الحامي والراعي للديمقراطية والتي تتجلى ابهى صورها في حضور مميز لإتحاد الطلبة في تمثيل طلبة الجامعة وبما يليق بالأردن.