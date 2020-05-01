الجامعة الأردنية تحدد مواعيد الامتحانات النهائية

عمان – قرر مجلس العمداء في الجامعة الأردنية برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عبدالكريم القضاة، مساء أمس الخميس اجراء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني الكترونيأ في الفترة الواقعة بين 13 و 21 من الشهر الحالي.

وأوضح المجلس في بيان صدر عن الجامعة انه يجوز لعضو هيئة التدريس عقد الامتحانات قبل الفترة المعلنة بموافقة الطلبة ورئيس القسم وعميد الكلية، وذلك باستخدام المنصات الإلكترونية المعتمدة، على ان تصبح علامة النجاح 50 بدلا من 60 في مواد المهارات الاساسية في اللغات والحاسوب لهذا الفصل فقط استثناءً.

كما قرر المجلس عقد إمتحانات المتطلبات العامة الاجبارية والاختيارية ومواد مركز اللغات بعد نهاية عطلة عيد الفطر المبارك، وعقد امتحانات المواد العملية والمختبرات بالترتيب بين عضو هيئة التدريس ورؤوساء الأقسام وعمادات الكلية، واعتماد أسس تنفيذية لقرار الناجح/ راسب. وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد صايل الزيود، ان الامتحانات النهائية ستعقد بواقع أربع جلسات يوميا، خلال الفترة المعلنة للإمتحانات، على ان تكون مدة الامتحان ساعة واحدة وبعدد أسئلة أقل يتناسب مع الوقت المحدد بالنسبة لطلبة البكالوريوس و ساعتين لطلبة الدراسات العليا. وأشار الزيود الى انه سيتم عقد الامتحان الشامل لطلبة الماجستير وامتحان الامتياز لطلبة الطب بعد عطلة عيد الفطر المبارك في حرم الجامعة. كما انه سيتم بدء الفصل الدراسي الصيفي بنفس ترتيبات الفصل الدراسي الصيفي الماضي، من حيث مدته وعدد المواد التي يسجلها الطلبة والتي يحق لعضو هيئة التدريس تدريسها وأن يعقد في الحرم الجامعي، إلا إذا منعت الظروف الصحية ذلك فيعقد الكترونيا.

يذكر ان مجلس العمداء كان عقد جلسته عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) ، وأتخذ جملة من القرارات انسجاما مع قرارات مجلس التعليم العالي وامر الدفاع الخاص.(بترا)