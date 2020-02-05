الجامعة الأردنية تزيد رواتب العاملين 30 دينارا بأثر رجعي

تيسير النعيَمات

عمان – نسب مجلس أمناء الجامعة الأردنية في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عدنان بدران، إلى مجلس التعليم العالي بزيادة العاملين (الهيئتين التدريسية والإدارية)، (30) دينارا شهريا، على أن تصرف بأثر رجعي اعتبارا من 1/1/2020، وذلك بعد الانتهاء من اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالأنظمة النافذة.

وجاء القرار تلبية للتوجيهات الملكية السامية للحكومة وكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية للموظفين وتخفيف الأعباء عنهم في ظل الإرتفاع المستمر للأسعار، ما ينعكس على تطوير مستوى أدائهم، ويضمن ديمومة الارتقاء بالأداء الموسسي في الجامعة.

وثمن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة في تصريحات صحفية له، التوجيهات الملكية السامية بزيادة رواتب جميع العاملين في مؤسسات الدولة، معتبرا أن هذه (المكرمة الملكية) جاءت في وقتها المناسب، نظرا للظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن الأردني في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن، والتي تؤكد حرص جلالته على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.