الجامعة الأردنية تشهر منتداها الثقافي

عمان – الغد- رعى رئيس مجلس أمناء الجامعة الأردنية الدكتور عدنان بدران حفل إشهار منتدى الجامعة الأردنية الثقافي، ليساهم في تفعيل الدور الثقافي للجامعة خدمة للأهداف العلمية والتعليمية التي تسعى إلى تحقيقها.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة خلال كلمة ألقاها في الحفل “إن الجامعة حرصت على أن تجعل تأسيس المنتدى وإطلاق فعالياته في رحابها للنهوض برسالتها الثقافية ودورها في تعزيز قيم الولاء والانتماء والتنمية المستدامة”.

وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال المنتدى إلى تعزيز الجسور بينها وبين المجتمع داخليا وخارجيا، وتوجيه الرسائل التوعوية والتنويرية، وتحصين الطلبة قبل تخرجهم ضد الآفات الثقافية والسلوكية كالتعصب للرأي والتطرف والأنانية، وتزويدهم بالقيم الإيجابية والمبادئ الإنسانية والوطنية السامية.

وأكد القضاة أنه سيكون للمنتدى برنامج ثقافي شهري محدد في البداية بوقت معين إضافة إلى نشاطاته الأخرى.

وكشف القضاة أن الجامعة ستنشئ مبنى مستقلا للمنتدى مزودا بكل ما يمكنه من تحقيق أهدافه، من قاعات للندوات، ومسرح ومكتبة، بحيث يتاح لرواده من خارج الجامعة وأسرتها أن يحضروا فعالياته ويستفيد من خدماته.

بدوره قدم رئيس المنتدى مستشار رئيس الجامعة للشؤون الثقافية الدكتور صلاح جرار نبذة عن المنتدى وأهدافه، ودوره في إضفاء نكهة ثقافية على التعليم الجامعي، ليمتزج العلم بالثقافة ويصبح كل منهما ساعيا للنهوض بالآخر.

وبين جرار أن للمنتدى الذي تأسس العام الماضي مجلسا من عشرة أعضاء سبعة منهم من أساتذة الجامعة وثلاثة من الشخصيات الثقافية في المملكة، مهمتهم وضع الخطط والبرامج والأنشطة الثقافية للجامعة منها: جائزة الجامعة الأردنية للإبداع الثقافي الشبابي، ومسابقة شاعر الجامعة، ومسابقة شاعر الجامعات بمناسبة اليوم العالمي للشعر، وندوة الثلاثاء الشهرية، إضافة إلى المؤتمر الثقافي الوطني الأردني السنوي.

وأوضح أن هذه الأنشطة ستفيد من المخزون الثقافي والمعرفي لدى أعضاء الهيئة التدريسية، والمواهب الإبداعية الطلابية.

وقال جرار إن من أهداف المنتدى الإشراف على النشاطات الثقافية، وتعزيز القيم الوطنية والقومية والإنسانية والإيجابية لدى الطلبة، والنهوض بدور الجامعة التنويري خدمة للمجتمع، وخلق حالة ثقافية متميزة في الجامعة لتكون نموذجا للمؤسسات الثقافية لإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، فضلا عن المحافظة على التراث الوطني وحمايته وتقديمه بصورة تتناسب وروح العصر.

واشتمل الحفل على محاضرة قدمها رائد الفضاء الروماني الدكتور دوميترو بروناريو، وتحدث فيها عن رحلته التي قام بها إلى الفضاء وطاف بها حول الأرض، واستكشاف الفضاء.

وتضمن حفل إشهار المنتدى فيديو عن تاريخ الجامعة الأردنية نفذته دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة، وفقرة فنية قدمتها فرقة كورال الجامعة الأردنية.

وفي ختام الحفل سلم راعي الحفل الدرع التكريمي لرائد الفضاء الروماني الدكتور دوميترو بروناريو.