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الجامعة الأردنية تلغي العقوبات التأديبية بحق أعضاء هيئة التدريس والموظفين

منذ 3 ساعات

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عمان- قرر مجلس عمداء الجامعة الأردنية خلال جلسة اليوم الاثنين، الغاء العقوبات التأديبية الصادرة بحق أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية خلال الفترة من تاريخ 1/1/2015 ولغاية 12/12/2018.
وجاء قرار المجلس بتوصية من اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة مدى إمكانية إلغاء العقوبات التأديبية الصادرة بحق العاملين في الجامعة، بعد صدور العفو عن العقوبات الصادرة بحق الطلبة في ضوء صدور قانون العفو العام.
والعقوبات التأديبية التي يشملها القرار، هي عقوبة التنبيه ومحو كافة الآثار المترتبة عليها، وعقوبة الإنذار الأول ومحو آثارها.
يشار إلى أن إلغاء العقوبات لا تشمل الآثار المالية أو أي آثار أخرى مترتبة بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجامعة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة: إن إصدار قرار العفو عن أسرة الجامعة جاء اقتداء بالعفو الملكي العام، وتأكيدا لرسالة الجامعة في بث الروح الإيجابية التي تعزز قيم الانتماء وحسّ المسؤولية لمواصلة مسيرة العمل والبناء لهذا الصرح العلمي.-(بترا)

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