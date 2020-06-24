الجامعة الأردنية تنشر بيانا تشير فيه إلى مجموعة من الحقائق

عمان-الغد- نشرت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة الأردنية مساء الأربعاء بيانا حول مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة، وأيضا حول التخريج الافتراضي، وعن القرارات التي اتخذت بالسماح بتقسيط الرسوم للطلبة المحتاجين على الفصل الدراسي الصيفي.

وتاليا نص البيان:

أولاً: انتهت المدة القانونية لمجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية بتاريخ 3/4/2020، وبالتالي حُلّ حكمًا بذلك التاريخ.

وجاء التمديد لمجلس اتحاد الطلبة نظرا للظروف الاستثنائية الطارئة، التي لم تعد قائمة اليوم. وبالتالي، اتخذ مجلس العمداء قرارا بإيقاف التمديد للمجلس لإتاحة الفرصة أمام جميع طلبة الجامعة للاستعداد للانتخابات.

ثانيًا: إن انتخاب الطلبة ممثلين لهم هو لإيصال صوتهم وليس للسيطرة عليهم أو التطاول على الجامعة والنيل من سمعتها العالمية والوطنية. إن الاعتبارات الانتخابية والشعبوية يجب أن لا تؤدي للتحريض على إسقاط الفصل الدراسي الصيفي وعلى نحو يحرم الطلبة من حقهم في التعليم، وليس لتبني حملات للنجاح التلقائي الذي يتعارض ويتنافى مع جميع التقاليد والأعراف الأكاديمية عالميا ووطنيا والتي ترسخها أم الجامعات الأردنية، وليس لإطلاق ممارسات غير تربوية وغير معهودة لمقاطعة الجامعة.

ثالثًا: إن إدارة الجامعة تدرس مع الجهات المعنية اتخاذ قرار بتحديد موعد انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في الفترة القادمة. ومن المتوقع أن يتم ذلك مع منتصف الفصل الدراسي الأول القادم؛ انطلاقًا من وقوف الجامعة بكل مكوناتها وبكل حكمة وروية وموضوعية وحزم ضد كل ما يضر بمصلحة الطلبة بشكل خاص والجامعة بشكل عام.

رابعًا: إن قرار التخريج الافتراضي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعليه، فإن الجامعة ستلتزم به، وفي الوقت نفسه، تتطلع إلى تحسّن الأحوال في المستقبل بما يتيح تنظيم حفلات التخريج في حرمها ويرضي الطلبة ويدخل الفرح والسرور إلى قلوبهم وأسرهم ومجتمع الجامعة.

خامسًا: لقد سعت الجامعة خلال الفترة القصيرة الماضية وخلال الجائحة إلى توفير تجربة تعلم وتقييم إلكتروني مميزة لطلبتها بتعاون جميع أفراد أسرة الجامعة التي تفخر بأن يكون طلبتها بنيتها الأكثر حيوية، واتخاذ جميع القرارات التي تخدم طلبتها وبما يؤهلهم ليكونوا بناة للوطن. وتورد الجامعة أمثلة لقراراتها التي جوهرها مصلحة الطلبة وحماية مستقبلهم وهي: اعتماد قرار الناجح/ راسب واحتساب المادة المعادة ضمن أسس الناجح/ راسب لمن يرغب من الطلبة.

إضافة إلى إنشاء المنصات الإلكترونية للتعامل المباشر مع الطلبة واستفساراتهم وتوفير الحلول المباشرة للمشكلات التي تواجههم وتوفير أحدث تقنية تعليمية (Cloud) لإداء الامتحانات بكل يسر وسهولة ودعم الطلبة الذين بحاجة لحزم نت مجانية لمرتين لغايات التعلم الإلكتروني ولغايات أداء الامتحانات النهائية إلكترونيا.

سادسًا: تم اتخاذ قرارات تسمح بتقسيط الرسوم للطلبة المحتاجين على الفصل الدراسي الصيفي وتقسيط رسوم السكنات الداخلية للطالبات غير المسددات وبما يناسب ظروفهن المالية. كما دعمت طالبات السكن الدولي بكافة المستلزمات خلال الجائحة. ومن جهة أخرى، سعت الجامعة إلى عدم فرض غرامة مالية على الطلبة غير المسددين لرسوم الفصل الدراسي الصيفي خلال الفترة المحددة رسميا والسماح للطلبة بالاحتفاظ بجداولهم الدراسية وعدم سحبها رغم عدم تسديد رسوم الفصل الدراسي الصيفي خلال الفترة المحددة رسميا.

سابعًا: اتخذت الجامعة قرارات بإعفاء الطلبة الخريجين من خدمة المجتمع، وقبول أعذار الطلبة الذي لم يتمكنوا من أداء الامتحانات إلكترونيا أو واجهتهم مشكلات تقنية.

ختاما، وانطلاقا من واجب الجامعة الوطني تؤكد الجامعة لطلبتها استمرارها في التواصل والتنسيق معهم لما فيه خيرهم، وانحياز إدارتها الكامل لمصلحة الطلبة بما يضمن حسن حاضرهم ومستقبلهم؛ استنادًا إلى لغة الحوار والتفاني والفكر البناء، لننتقل بالجامعة إلى مستوى عالمي وحرم جامعي ذكي جاذب ومنتج ومستقر ماليا يكون منبرا ثقافيا تنويريا يحاكي لغة المستقبل.