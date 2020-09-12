“الأردنية” تنفي التحقيق مع طلبة على خلفية رأيهم في التطبيع

عمان – نفت الجامعة الأردنية، تحويل عدد من طلبتها للتحقيق على خلفية رأيهم في التطبيع.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم السبت، إن المعلومات المتداولة من بعض المجموعات الطلابية على وسائل التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة.

وأوضحت الجامعة في البيان أن الطلبة جرى تحويلهم إلى لجان تحقيق على خلفية قضايا السب والشتم والذم والتشهير والإساءة للجامعة، وسمعتها وإدارتها وأعضاء هيئة التدريس فيها.

ودعت الطلبة للتواصل مع عمادة شؤون الطلبة للاستيضاح حول ما يهمهم عبر البريد الإلكتروني: dsa@ju.edu.jo. –(بترا)