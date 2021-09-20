الجامعة الألمانية الأردنية بالمركز الأول في مسابقة Falling Walls Lab Jordan2021

عمان- الغد- حصل مساعد البحث من مختبر النانو بالجامعة الألمانية الأردنية المهندس أحمد البغدادي على المرتبة الأولى في مسابقة Falling Walls Lab Jordan لعام 2021 عن مشروع ابتكاري في مجال أتمته عمليات الموائع الدقيقة في الأبحاث الصناعية الطبية والصيدلانية.

وجاء فوز البغدادي بالمسابقة في نسختها الخامسة التي نفذتها جمعية المهندسين الدولية EIC في الأردن بدعم من الوكالة الألمانية للتبادل العلمي DAAD والجامعة الألمانية الأردنية كشريك أكاديمي بعد ان تقدم لها عدد من العلماء ورجال الأعمال الأردنيين الشباب، حيث تم اختيار 10 منهم لعرض أفكارهم امام لجنة من الخبراء في الثامن عشر من شهر ايلول الحالي في منصة زين للإبداع.

وحصل البغدادي على رحلة سفر مجانية الى العاصمة الألمانية برلين لتمثيل الأردن وعرض مشروعه أمام نخبة من الخبراء والعلماء العالميين في مؤتمر Falling Walls العالمي، حيث تأهل للنهائي بعد تقديم عرضه أمام لجنة من المحكمين من القطاعين الصناعي والأكاديمي في مدة لا تتجاوز الثلاثة دقائق وقد تمت عملية المفاضلة والتقييم على أسس مدى حداثة الفكرة وأثرها، وأداء المشارك في العروض التقديمية.

يشار الى أن “Falling Walls Lab” عبارة عن منصة للأكاديميين ورجال الأعمال والمهنيين من جميع التخصصات الذين يتمتعون بفرصة تقديم أعمالهم البحثية، ونموذج العمل، أو المشروع المبتكر أو الفكرة مع أقرانهم وهيئة محلفين متميزة من الأوساط الأكاديمية والأعمال، وتعد مسابقة بين رياديي الأعمال لتقديم مشاريعهم الإبداعية ومقرها برلين.