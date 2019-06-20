الجامعة الألمانية الأردنية تشارك في مؤتمر دولي عن اللاجئين والتعليم في برلين

مادبا- شاركت رئيس الجامعة الألمانية الأردنية ومدير مشروع “التعليم السوري/ الأردني- EDU-SYRIA” الأستاذ الدكتورة منار فياض في مؤتمر دولي في برلين يبحث فرص اللاجئين في التعليم والالتحاق بالجامعات بعنوان (1 في المئة – تحسين أوضاع اللاجئين في الجامعات في جميع أنحاء العالم).

ويهدف المؤتمر الذي أقيم في مدينة برلين الألمانية يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الاسبوع برعاية وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ومفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى تسليط الضوء على خطورة عدم توفير فرص التعليم والالتحاق بالدراسات العليا الكافية لملايين اللاجئين حول العالم.

وشاركت فياض خلال اليوم الثاني من المؤتمر في جلسة حول فرص وتحديات دمج الطلاب اللاجئين وعولمة التعليم العالي تم خلالها بحث العلاقة بين تدفق أعداد كبيرة من الطلاب اللاجئين والهدف الاستراتيجي من عولمة الجامعات حول العالم.

كما ناقشت الجلسة عملية إضافة بُعد دولي ومتعدد الثقافات في التعليم والأبحاث نتيجة عولمة التعليم والتحديات والفرص التي تواجه الطلاب اللاجئين في مؤسسات التعليم العالي بجميع أنحاء العالم.

واشتمل المؤتمر الذي شارك فيه عشرات المُختصين في الهجرة واللجوء وتعليم اللاجئين على معرض صور يستعرض مجموعة من طلبة وخريجين لاجئين درسوا من خلال برنامج منح “مبادرة ألبرت آينشتاين الأكاديمية الألمانية للاجئين” في لبنان والسنغال وكينيا والأردن والباكستان وراوندا.