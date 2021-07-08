الجامعة الألمانية الأردنية تعقد مؤتمرا بمناسبة مئوية الدولة الأردنية

الغد- احتفاءً بمئوية الدول الأردنية 1921 -2021 تعقد الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع وزارة الثقافة مؤتمرا دوليا بعنوان “الثقافة والفنون في الأردن عبر مئة عام “وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين الرابع عشر الى السادس عشر من شهر كانون الأول من العام الحالي 2021.

وبينت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة منار فياض أن مئوية المملكة مناسبة هامة لتعظيم إنجازاتنا في مختلف المجالات الثقافية والفنية والتي هي جزء أساسي من حضاراتنا وموروثنا الثقافي .

وأشارت الى ان المؤتمر يهدف إلى التعريف بثقافتنا وجهود الهاشميين في دفع مسيرة الحركة الثقافية والفنية في المجتمع الأردني، حيث سيكون بمثابة سجل علمي لما قد يأتي بعد هذه الحركة من جميع النواحي الأدبية والبصرية والمجتمعية والتي ستحافظ على النتائج والتطورات الثقافية والفنية الثرية الناتجة عنها.

وأضافت أنه سيتم خلال المؤتمر رصد الإنجازات الثقافية والفنية الوطنية منذ تأسيس الدولة حتى الآن من خلال البحث عنها وتحليلها وتقييمها والطرق الممكنة للارتقاء بهذه الإنجازات، والبحث عن طرق لتهيئة الأجواء الإبداعية لدخول المستقبل الثقافي من خلال أدوات إبداعية ومبتكرة، بالإضافة إلى توفير بيئة للحوارات واللقاءات الثقافية والاجتماعية.

من جهته بين رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الأستاذ الدكتور محمد ياغان أن محاور المؤتمر تشمل الأدب الإبداعي والفن والتراث المادي والروحي والثقافة العامة والتبادل الثقافي مع الدول الأخرى والتجربة الألمانية الأردنية، بالإضافة إلى موضوعات ثانوية تشمل الأدب الإبداعي مثل الرواية والقصة القصيرة والشعر والنقد الأدبي والفن الإبداعي مثل الفنون الترفيهية والموسيقى والمسرح والدراما والفنون الرقمية، كما يشمل التراث الروحي والتراث المادي والثقافة العامة.

وبين ياغان الى ان اللجنة العلمية للمؤتمر قد بدأت باستلام المشاركات وستستمر لغاية الثاني من شهر آب المقبل ، لافتاً الى أن المؤتمر سيكون باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والألمانية وسيصار الى نشر المساهمات والأوراق العلمية في مؤلف خاص بالمناسبة .

لمزيد من التفاصيل حول المؤتمر وكيفية المشاركة فيه من خلال الرابط التالي :

http://www.gju.edu.jo/conference/culture-and-arts-conference-jordan-throughout-100-years-future-prospects-12582