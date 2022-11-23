الجامعة الألمانية الأردنية تفوز بالمركز الثاني في مسابقة المشاريع الريادية

فاز مشروع “عين ” لطلبة قسم الهندسة الطبية الحيوية التابع لكلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة الألمانية الأردنية بالمركز الثاني في مسابقة طلبة الجامعات الأردنية للمشاريع الريادية لعام 2022، التي نظمها مركز الملكة رانيا للريادة وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ضمن فعاليات الاسبوع العالمي للريادة في الأردن بمشاركة 25 مشروعا من مختلف الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.

ويهدف المشروع الذي قدمه الطلبة غيث المصري وحمدي الشيخلي وجوانا عبد القادر وأشرف عليه الأستاذ المساعد في القسم الدكتور سمير حسن الى مساعدة وتمكين أصحاب الهمم من الصم والبكم من التفاعل مع مختلف مكونات ومؤسسات المجتمع والتواصل مع الاخرين مما يزيد من فرصهم في التعليم والعمل والاستقلالية عند حاجتهم لزيارة أي مرفق من المرافق الخدماتية.

وقد قام الفريق لهذا الغرض بتطوير نظام ذكي يعتمد على التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق للألة يعمل على تحويل لغة الإشارة الخاصة باللغة العربية الى صوت مسموع ، وتحويل النصوص المكتوبة الى لغة الإشارة، حيث أبدت احدى الشركات الامريكية روبوفلو المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي اهتمامها بالمشروع والمشاركة الفعلية من خلال تقديم بعض الخدمات التي تساعد على تطوير هذه البرمجيات بصورة فعالة.

وأعرب الدكتور حسن عن سعادته وفخره بهذا الفوز الذي يشكل اضافة للإنجازات التي حققتها الجامعة الألمانية الأردنية وتعكس مستوى طلبتها المتقدم من خلال ما تقدمه من فرص في التعليم والتدريب .

وأشار الى أن الإنجاز يجسد رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله في تمكين الشباب ودعمهم في ريادة الاعمال والمشاريع التي تخدم حياة الانسان،مثمنا الدور الذي يقوم به مركز الملكة رانيا وجامعة الأميرة سمية والشركاء من القطاع الخاص في دعم وتشجيع الشباب وطلبة الجامعات على الابتكار والابداع.

يشار الى أن عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة نظمت برنامجا تدريبيا لطلبة الجامعة المشاركين في المسابقة عرض فيه عميدها الدكتور نضال الشواورة ونائب العميد الدكتور علاء خليفة والمهندس محمد رشدان آلية تطوير الأفكار وطرح المشاريع الريادية امام المستثمرين وتطبيق نموذج العمل التجاري.