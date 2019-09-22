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“الجامعة الأميركية” بمادبا تحتفل بتخريج “دورة التفكير الاستراتيجي”

منذ 3 ساعات

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عمان- برعاية رئيس الجامعة الأميركية في مادبا الدكتور نبيل أيوب، تم صباح السبت الماضي تخريج المشاركين بدورة مكثفة بعنوان “التفكير الاستراتيجي” التي قدمها الدكتور ماهر العتيلات، وقد استهدفت الدورة فئات من المجتمع المحلي وموظفين من الجامعة الأميركية في مادبا.
وقال رئيس الجامعة “إن دورة التفكير الاستراتيجي تهدف إلى مساهمة حقيقية نحو زيادة عمليات الفهم الإداري وتحسين ممارسات اتخاذ القرار، وإن هذه الدورة قدمت مجاناً للمشاركين”. وقد شارك في الدورة سبعة عشر مشتركة ومشتركاً التقوا على نحو منتظم وعلى مدى أسابيع عدة بمعدل ثماني عشرة ساعة تدريبية.


وأكد الدكتور أيوب أن الجامعة الأميركية في مادبا تأمل أن تمكن مثل هذه الدورات السكان المحليين من اكتساب قدرات جديدة وضرورية لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح كل في مجال عمله وتخصصه لخدمة وطننا الحبيب.

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