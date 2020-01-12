الجامعة الأميركية تخرج الفوج الثالث من المتدربي السوريين

عمان- قام رئيس الجامعة الأميركية في مادبا صباح أول من أمس، بتخريج الفوج الثالث للدورة المهنية بمهنتي الحدادة واللحام والنجارة لللاجئين السوريين، والتي تم تنظيمها بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، علماً بأنّ مدة الدورة التدريبية أربعة أشهر يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة من الجامعة الأميركية في مادبا، والتقى رئيس الجامعة وبرفقته مدير مركز الدراسات والاستشارات والتدريب مع الطلبة السوريين، وأكد الجهود التي تقدمها الجامعة والمؤسسة لدعم إخواننا السوريين، متمنياً أن يكون البرنامج التدريبي نقطة بداية لحياة أفضل تسهم في بناء مستقبل مشرق لهم ولذويهم ولبلدهم.