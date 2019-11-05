الجامعة الأميركية تستضيف البرنامج الأردني لسرطان الثدي

عمان – تحت رعاية رئيس الجامعة الأميركية في مادبا الدكتور نبيل أيوب استضافت الجامعة الأميركية في مادبا البرنامج الأردني لسرطان الثدي في احتفالية خاصة بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي، وذلك بحضور عدد من الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة وبحضور أيضا عدد من طلاب الجامعة وفعاليات نسائية من المجتمع المحلي.

ومن جانبه أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور إيهاب صوالحة من خلال كلمته الترحيبية بالحضور على أهمية الفحص الدوري لسرطان الثدي مشيرا إلى تعدد مراكز الفحص الخاص بسرطان الثدي والمتاحة لجميع فئات السيدات في الأردن.

وتخلل الحفل عرض مسرحية (مرشميلو، زعل وخضرة)، وفقرة شعرية للشاعر إبراهيم الرواحنه عن المناسبة والعديد من الفقرات الممتعة والمسابقات.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الدروع وشهادات التقدير على مستحقيها.