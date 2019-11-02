الجامعة الأميركية تستضيف تخريج دورات برامج الموهبة



عمان – تحت رعاية مدير تربية مادبا الأستاذ طايل المناصير استضافت الجامعة الأميركية في مادبا تخريج دورات برامج الموهبة والإبداع المدعومة من قبل وزارة الثقافة وتم تنفيذها من قبل ملتقى كوكبة الموهوبين والمبدعين الأردنيين وبالتشاركية مع مديرية ثقافة مادبا، حيث أكد المناصير أن الأردنيين دائما السباقين برعاية الموهوبين والمتفوقين والمبدعين وأشار المناصير ان هذا التدريب وجد لصقل شخصية من يعملون في مجال رعاية الموهوبين من أجل تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وذلك تنفيذا للورقة الملكية النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وشكر المناصير كل من ساهم بهذا العمل الضخم على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية.

ومن جانبه أكد رئيس ملتقى كوكبة الموهوبين والمبدعين الأردنيين الدكتور زيد العدوان على انه من أهم أولويات ملتقى كوكبة الموهوبين والمبدعين الأردنيين هو تقديم كل الدعم من خلال توفير الكفاءات للتدريب وصقل المخرجات ودعم برامج رعاية الموهوبين ثقافيا وشكر الجامعة الامريكية على ما تقدمه من خدمة للمجتمع المحلي.

وأكد المدير التنفيذي للمشروع الأستاذ يحيى القطيش الازايدة ان الهاشميين هم أساس النهضة والإبداع كما أشار الازايدة بدور الملكة رانيا العبدالله المعظمة الاستراتيجي بطرح مبادرات مجتمعية من دورها وضع أساس قوي للانطلاق بتنمية مواهب الشاب الأردني.

وأكد الاستاذ محمود الحويطي أن من أهم أهداف الملتقى تقديم التنمية المهنية للقائمين على رعاية الموهوبين والمتفوقين والمبدعين في الأردن، وتم توزيع الشهادات على مستحقيها ممن تجاوزوا الدورات التدريبية المذكورة.