شركات وأعمال

الجامعة الأميركية تستضيف شركة هانتيك ماركيتس

منذ ساعة واحدة

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عمان- استضافت الجامعة الأميركية في مادبا شركة هانتيك ماركيتس الأردن للوساطة المالية لتعريف طلبة الجامعة بخدماتها وطرق التعاون المستقبلي بين الشركة والجامعة في مجال التعليم والتدريب. حيث أن هانتيك ماركيتس تقدم خدمات التعامل في البورصات الاجنبية وتداول العملات والسلع والمعادن والمؤشرات العالمية وهي شركة مرخصة من هيئة الأوراق المالية في الأردن.
حضر اللقاء كل من عميد كلية المال والأعمال في الجامعة الأميركية في مادبا الدكتور خالد العدوان والمدير التنفيذي لشركة هانتيك ماركيتس في الأردن عمر حسين بالإضافة لعدد من الأساتذة وطلبة الجامعة.

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