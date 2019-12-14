“الجامعة الأميركية” تستضيف ممثلين من “مورغان” العالمية

عمان- بتنظيم من رئيس قسم التسويق نائب عميد كلية الأعمال الدكتورة ماجدة أيوب، استضافت الجامعة الأميركية في مادبا ممثلين عن شركة مورغان العالمية المتخصصة في مجال برامج التدريب بالتسويق الإلكتروني وما شابه ذلك من برامج تدريبية في مجال الاختصاص الموجهة الى طلاب الأعمال والتسويق وآلية الاستفادة من هذه البرامج التدريبية الاحترافية، جنباً الى جنب مع درجة البكالوريوس في الجامعة؛ حيث تلقى الطلاب المشاركون خصومات خاصة لبرامج التدريب، وقد فاز اثنان من طلاب الجامعة الأميركية في مادبا بمنح تدريبية كاملة.