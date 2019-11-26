الجامعة الأميركية تشارك بمؤتمر القمة للصناعة والابتكار



عمان – شارك رئيس الجامعة الاميركية في مادبا الدكتور نبيل ايوب في مؤتمر القمة للصناعة والابتكار حول دور الابتكار الذي عقد في وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”مؤخرا وقال ايوب إن الدعوة من وكالة ناسا الفضائية للجامعة تعتبر تقديرا لجهودها للترويج للابتكار وادخاله في المناهج الدراسية وفي المؤسسات المختلفة الصناعية والتربوية وادماج الابتكار في جميع تخصصات الجامعة، والتطلع الى استحداث اجهزه جديده وتطويعها في مجالات العلوم المختلفة ومثالا على ذلك الطابعة ثلاثية الابعاد والتي يمكن استخدامها لصناعة الريبوتات وصناعة الاطراف الصناعية وصناعة طب الاسنان حيث بدات الجامعة بصناعة هذه الطابعة وتعميمها على جميع الكوادر والتخصصات في الجامعة وعلى جميع مدارسنا وجامعاتنا حيث تم عرضها من خلال مؤتمر”فاي” الذي عقد في قصر المؤتمرات في البحر الميت وقد لاقت رواجا مميزا ورغبة باستخدامها حيث ابدى ايوب استعداد الجامعة لمساعدة اي جامعة او مدرسة في صناعة الطابعة ثلاثية الابعاد.

ومن باب الابتكار ايضا تم تصنيع جهاز “كلاينوستات” وهو جهاز يحاكي انعدام الجاذبية في الفضاء الخارجي، وقد تم استخدام هذا الجهاز لعمل الابحاث في مجال النباتات، وقد تم عرض هذا الجهاز على طلاب مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في محافظة مادبا باشراف اساتذة الجامعة الأميركية في مادبا حيث تم ارشاد ثلاث طالبات من الصف الحادي عشر من مختلف مناطق محافظة مادبا وقد فاز المشروع على صعيد الأردن وتم ايفاد الطالبات على حساب مؤسسة عبدالحميد شومان ووزارة التربية والتعليم الى المعرض الدولي للعلوم والهندسة في الولايات المتحدة الأميركية حيث فاز هذا المشروع بالمركز الثالث في علوم الفضاء.

وتقوم الجامعة حاليا في البحث لإيجاد خلطات اسفلتية ذات جودة عالية وكلفة قليلة بحيث تتحمل هذه الخلطات درجات حرارة عالية ودرجات حرارة اقل من الصفر المؤي دون احداث تشققات فيها وان تتحمل احمال واوزان جميع المركبات.

وشارك ايوب بكلمة من خلال المؤتمر بعنوان “واقع الابتكار في الجامعة الأميركية” مشيرا من خلالها ايضا إلى انه هنالك العديد من الأفكار المبتكرة لادخالها على العلوم المصرفية واللغات وذلك من خلال ادماج قوانين الطبيعة في هذه المجالات.