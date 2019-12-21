“الجامعة الأميركية” تقيم اليوم العلمي “الخروج عن المألوف”

عمان- تحت رعاية رئيس الجامعة الأميركية في مادبا الدكتور نبيل أيوب، أقامت كلية الهندسة يومها العلمي الهندسي بعنوان “الخروج عن المألوف” بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين ونخبة مميزة من المهندسين المبدعين ورواد الأعمال المتألقين تهدف الى دمج المتعة مع العلم لخلق روح من الحماس والتنافس من شأنه تخريج مهندسن أكفاء ذوي مهارات متميزة تؤهلهم للمنافسة بإمكانيات عالية في سوقي العمل المحلي والدولي ليكون الطلبة على وعي وإدراك تام بسوق العمل ومتطلباته.