الجامعة الأميركية في مادبا تعقد دورتي الحدادة والنجارة

عمان – بدأت الجامعة الأميركية في مادبا فعاليات التحاق طلبة التدريب المهني المجانية في دورتي الحدادة والنجارة (الفوج الثاني) للشباب الأردنيين والممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS والذي يستمر قرابة الثمانية أشهر وبمعدل 192 ساعة تدريبة يُمنح بعدها الخريج شهادةً معتمدة من الجامعة الأميركية في مادبا مصدقة من وزارة العمل الأردنية.

حيث سيكون مكان التدريب في المشاغل الهندسية التابعة للجامعة بإشراف كادر تدريبي مميز من مهندسين وفنيين في مجال الاختصاص، وقد أبدى المتدربون جزيل شكرهم وعميق امتنانهم للجهود التي تقدمها الجامعة الأميركية في مادبا ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعم المجتمع المحلي متمنين أن يكون البرنامج التدريبي نقطة بداية لحياة أفضل تساهم في بناء مستقبل مشرق لهم ولذويهم.