الجامعة الأميركية في مادبا توقع اتفاقية مع الاتحاد الأردني لكرة اليد

وقعت الجامعة الأميركية في مأدبا اتفاقية تعاون مع الاتحاد الاردني لكرة اليد والتي تنص على أن تقدم الجامعة الأميركية المنح الدراسية للاعبين المتميزين و المتفوقين و الى أبناء المدربين و الحكام و العاملين في الاتحاد على اساس التفوق الرياضي و حسب التعليمات المتفق عليها و ايضاً تتضمن الاتفاقية على ان يتم استخدام كلتا المؤسستين في مختلف الانشطة .

وقدم رئيس الاتحاد لكرة اليد د. المنسي شكره وتقديره الى أسرة الجامعة الأميركية في مادبا وعلى رأسهم رئيس الجامعة د. نبيل ايوب على هذه اللفتة الطيبة والتي تسهم في رعاية اللاعبين، معتبرا الإتفاقية الخطوة الرئيسية في توفير أهم المتطلبات للاعبين وهو ما يسعى اليه الاتحاد في دعم اللاعبين