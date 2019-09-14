الجامعة الاميركية في مادبا تخرج الفوج الثاني لدورة التدريب المهني للاجئين السوريين

مندوباً عن رئيس الجامعة الأميركية في مادبا، رعى عميد كلية العلوم الصحية والبحث العلمي الدكتور وديع العبد صباح اليوم تخريج الفوج الثاني للدورة المهنية المكثفة لمهن الحدادة-اللحام والنجارة للطلاب السوريين، والتي امتدت على مدار ستة أشهر حيث حصل كافة الطلاب المتدربين على شهادة معتمدة من الجامعة الأميركية في مادبا، في بداية الحفل القى الدكتور جمال شامية كلمة ترحيبية، كما القى الدكتور العبد كلمة أكد فيها على الجهود التي تقدمها الجامعة لدعم إخواننا السوريين متمنياً أن يكون البرنامج التدريبي نقطة بداية لحياة أفضل تساهم في بناء مستقبل مشرق لهم ولذويهم.

يذكر ان هذا البرنامج قد انطلق العام الماضي وهو يخدم الطلاب السوريين والأردنيين في مجال التدريب المهني بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبإدارة الجامعة الأميركية في مادبا.