الجامعة العربية: الإدارة الأميركية الحالية تُصحح خطأ التضييق على الفلسطينيين

القاهرة– رحب أمين عام الجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تضمنت تأكيداً على الالتزام بحل الدولتين، كأساس لحل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد أبو الغيط في بيان صحفي اليوم الخميس، أن ما جرى خلال السنوات الماضية من تضييق على الفلسطينيين، اقتصادياً وسياسياً، كان خطأ كبيراً، إذ استبعد الشريك الأساسي في العملية السلمية، مشيرا الى أن الإدارة الأميركية الحالية تُصحح هذا الخطأ.

واضاف، ان من المهم العمل بسرعة خلال الفترة القادمة على إطلاق عملية سلمية جادة، ولها مرجعية واضحة وفق جدول زمني معلوم من أجل تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة وشاملة ونهائية.

وأشار ابو الغيط الى ان استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية الأميركية للشعب الفلسطيني، واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يمثل خطوة إيجابية وتعكس نوايا جيدة لدى الإدارة الأميركية الجديدة.

يذكر ان إدارة الرئيس بايدن تخطط لمنح 235 مليون دولار سيذهب ثلثا المبلغ إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين (الأونروا) كجزء من المساعدات للفلسطينيين التي سبق وأمر الرئيس الاميركي السابق دونالد ترمب بإيقافها.-(بترا)