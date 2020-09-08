“الجامعة العربية” تؤكد تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية

القاهرة- بحث أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال اتصال هاتفي من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادنوف وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط وميلادينوف اتفقا على العمل في المرحلة القادمة على تثبيت محددات التسوية السلمية بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا تمسك الجامعة العربية بثوابت القضية الفلسطينية، والتي تضمن حل الصراع مع إسرائيل وفق مبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. –(بترا)