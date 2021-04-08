الجامعة العربية تبحث جهود التعامل مع جائحة كورونا

القاهرة – بحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب التابعة للبرلمان العربي، برئاسة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري، مستجدات العمل على إعداد التقرير العربي الشامل حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها في مجال اختصاص اللجنة، وكذلك تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي للعام 2020.

كما بحثت اللجنة الترتيب لإطلاق “وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي”، التي أعدها البرلمان العربي، وتم اعتمادها من قبل وزراء التعليم، كما اعتمدت اللجنة الرؤية التي أعدتها بعنوان “توظيف وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي لخدمة الأسرة العربية”، والتي حددت الأطر والأسس والآليات اللازمة لحماية الأسرة العربية والنهوض بها.

وتوصلت اللجنة إلى عقد ورشة عمل بالتعاون مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، بما يضمن تحقيق متطلبات الانسجام الوطني مع تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 لضمان تحقيق أهدافها في المنطقة العربية بحلول عام 2030، وركزت اللجنة أيضا على موضوع مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، بالتعاون والشراكة مع منظمة المرأة العربية.

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