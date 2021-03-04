الجامعة العربية تثني على قرار الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم الاحتلال

القاهرة- رحبت الجامعة العربية بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المتركبة ضد الفلسطينيين، معتبرةً أن ذلك يُمثل دليلاً جديداً لإدانة الاحتلال وجرائمه.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان اليوم الخميس، أن القرار ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازاً للإنسانية وتجرداً من جانب المُدعية العامة، وأيضاً من جانب قضاة المحكمة الذين قرروا، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة. وقال أبو الغيط، إن إسرائيل حاولت بشتى الطرق إسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، مؤكدا أهمية احترام العدالة الدولية وعدم تسييس المحكمة وقراراتها وإجراءاتها.

-بترا