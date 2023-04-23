الجامعة العربية تحذر من خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات

حذرت الجامعة العربية من خطورة الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية التي ترتكبها ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وما قامت به ضد مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى من تدنيس وتخريب متعمد.

وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم الأحد، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة من تداعيات الجرائم التصعيدية والمتواصلة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى.

وقال أبو علي، إن سلطات الاحتلال استأنفت اعتداءاتها على المسجد الأقصى في ثاني أيام عيد الفطر المبارك وتجديد عدوانها على مصلى باب الرحمة تدنيساً وتخريباً متعمداً طال شبكة الكهرباء في المصلى وتحطيم الأبواب وتكسير الموجودات في المصلى الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأقصى المبارك وهو ملك إسلامي خالص أقرته وتقره الشرعية الدولية.

ودان الأمين العام المساعد، بأشد العبارات هذا الاعتداء والتخريب المتعمد من سلطات الاحتلال وهو الاستهداف الذي يشكل طبيعة سلطات الاحتلال ومخططاتها التهويدية . بترا