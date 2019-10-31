الجامعة العربية تدعو إلى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في الإعلام العربي والعالمي

القاهرة- دعت الجامعة العربية إلى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي بما يتوافق مع أهداف ومحاور خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

وطالب فريق الخبراء العرب المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، في ختام اجتماعه اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة السعودية إلى توحيد الرسالة الإعلامية العربية الإيجابية الموجهة للرأي العام الدولي، ووضع دليل بالمعايير المهنية للاسترشاد به لكتابة المحتوى الإعلامي الموجه إلى الخارج.

وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من الخبراء الإعلاميين وممثلو الدول الأعضاء بالجامعة العربية بالإضافة إلى ممثلي المنظمات والاتحادات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية على مدى يومين، إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وما تم تنفيذه من برامج ، إلى جانب وضع تصور كامل للجمهور المستهدف وآليات وسبل تنفيذ كل برنامج.-(بترا)