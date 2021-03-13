“الجامعة العربية” تدين افتتاح سفارة التشيك بالقدس

القاهرة – دانت الجامعة العربية، قيام جمهورية التشيك بافتتاح مكتب سفارتها بالقدس المحتلة، مشددةً على أنه إجراء يُخالف القانون الدولي، والسياسة الأوروبية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وينتهك الحقوق الفلسطينية في المدينة المحتلة.

وأشارت الجامعة العربية في بيان صحفي اليوم السبت إلى أن وضع القدس القانونية لا يتأثر بقرار هذه الدولة أو تلك بفتح بعثاتٍ تمثيلية لها، فالقدس الشرقية هي أرضٌ محتلة بواقع القانون الدولي، وهذه حقيقة ثابتة لا تتأثر بتصرفات بعض الدول التي اختارت المصالح على حساب المبادئ.–(بترا)