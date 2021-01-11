“الجامعة العربية” تدين انتهاكات الاحتلال للمقدسات الفلسطينية

القاهرة – دانت جامعة الدول العربية تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على المقدسات الفلسطينية، خاصة للحرمين القدسي والابراهيمي الشريفين، وذلك في اطار مخططات الاحتلال لفرض أمر واقع قسري جديد من خلال الإجراءات والانتهاكات الجسيمة لحرمة وقدسية المسجدين وحرية العبادة.

وحذر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم الاثنين، من العواقب الوخيمة لامعان سلطات الاحتلال الإسرائيلية بارتكاب جرائمها بحق المقدسات والمساس بحرمتها وتدنيسها التي تنذر بإشعال حرب دينية في المنطقة برمتها.

و طالب أبو علي، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات العملية الضرورية وعدم الاكتفاء بالبيانات لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقف انتهاكاتها الجسيمة بحق المقدسات وتقويضها لحرية العبادة، الى جانب توفير الحماية اللازمة لها بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد على وضعية المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين، واهمية الحفاظ على مكانتها التاريخية والقانونية.–(بترا)